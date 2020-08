Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Dieb auf Fahrrad schlägt zweimal zu

Worms (ots)

Mit dem Fahrrad näherte sich gestern unbekannter Täter gleich zweimal seinen Opfern und griff im Vorbeifahren nach Wertsachen. Kurz vor 11 Uhr zückte ein 67-jähriger Wormser in der Hagenstraße seinen Geldbeutel, um an einem Automaten einen Parkschein zu bezahlen. In diesem Moment näherte sich der Radfahrer und wollte dem Mann den Geldbeutel aus der Hand reißen. Dabei gelang es dem Täter einen 50-Euroschein zu erwischen und über die Bürgerhofgasse zu flüchten.

Etwa 20 Minuten später schlug er in der Schifferstraße ein zweites Mal zu. Hier hatte eine 49-jährige Radfahrerin ihre Handtasche mit Geldbörse und Mobiltelefon in einem Fahrradkorb am Lenker verstaut und fuhr in Richtung Penny-Markt. Der Dieb näherte sich unbemerkt von hinten und ergriff im Vorbeifahren die Tasche, mit welcher er davonradelte.

Der Täter habe eine markante Hakennase und kurze schwarze Haare. Er trug ein schwarzes Basecap, rotkariertes Flanell-/Holzfällerhemd mit langen Ärmeln und eine dunkle Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell