Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Beim Sprühen vom Sicherheitsdienst überrascht

Leipzig (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr wurden auf dem Gelände des Bahnhof Leipzig- Wahren zwei Sprayer auf frischer Tat gestellt. Die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren hatten gerade eine Wand auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern besprüht. Dabei wurden sie allerdings vom Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn beobachtet. Dieser informierte umgehend die Bundespolizei. Die beiden Leipziger wurden noch am Tatort von den Beamten festgenommen. Die Bundespolizisten fanden am Tatort umfangreiche Sprayer- Utensilien, die als Beweismittel sichergestellt wurden.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen die Beiden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Pressesprecher

Jens Damrau

Telefon: 0341-99799 106 o. Mobil: 0172/305 12 80

E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell