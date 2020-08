Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Busfahrer genötigt und beleidigt

Worms (ots)

Am gestrigen Mittag, kurz nach 13:00 Uhr wurde ein Busfahrer von einem aufgebrachten potentiellen Fahrgast beleidigt und an der Weiterfahrt gehindert. Der 23-jähriger Mannheimer wollte an der Kaiserpassage mit seinem Fahrrad dem Bus zusteigen. Da im Bus allerdings kein Platz mehr für das Fahrrad war, da bereits mehrere Kinderwägen mitgeführt wurden, lehnte der Fahrer die Mitnahme ab. Verärgert darüber verfolgte der Mann den Bus durch die Stadt bis zur Haltestelle Alzeyer Straße / Ecke Lutherring. Hier stellte er sich dem Bus in den Weg und verhinderte über einen Zeitraum von ca. einer halben Stunde, dass der Bus weiterfahren konnte. Dabei klopfte er lautstark gegen die Scheibe und beschimpfte den Busfahrer. Ein Passant griff schließlich ein und schob den aufgebrachten Mann zu Seite, wobei es noch zu einem Gerangel kam. Verletzt wurde dabei niemand. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife entfernte sich die Person nach Aufforderung und der Bus konnte seine Fahrt fortsetzen. Gegen den 23-Jährigen wird wegen Nötigung und Beleidigung ermittelt.

