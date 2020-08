Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gimbsheim - 16-jähriger Mopedfahrer stürzt

Worms (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 13:30 Uhr stürzte der Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Hauptstraße in Gimbsheim und verletzte sich. Der Jugendliche befuhr die Landstraße L437 von Eich kommend in Richtung Gimbsheim und bog nach rechts in die Hauptstraße ein. Hierbei kam er offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und stürzte. Das Moped rutschte gegen den aus der Ortsmitte kommenden PKW einer 48-Jährigen. Der Zweiradfahrer zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Die Autofahrerin gab ebenso an, durch den Aufprall des Mopeds leicht verletzt worden zu ein. Der Sachschaden wird auf je 1000 Euro beziffert.

