Polizei Düren

POL-DN: Zwei Fahrradfahrer werden bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

DürenDüren (ots)

Am Dienstag ereigneten sich in Düren zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. In einem Fall musste die Radfahrerin ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Gegen 11:00 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Rölsdorfer Straße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Hammerstraße wollte sie nach links abbiegen, um ihre Fahrt auf der Hammerstraße fortzusetzen. Sie setzte den Blinker und hielt ihren Wagen an. Sie versicherte sich, dass sie weiterfahren konnte, wobei sie die tiefstehende Sonne ihrer Aussage nach stark blendete.

Zu spät nahm die 73-Jährige Dürenerin wahr, dass eine Radfahrerin von der Hammerstraße nach links in die Rölsdorfer Straße einbiegen wollte. Die 57-jährige Fahrradfahrerin hatte vor der Einmündung angehalten, um der Pkw-Fahrerin ordnungsgemäß Vorfahrt zu gewähren.

Die Frau aus Düren versuchte noch, die Autofahrerin auf sich aufmerksam zu machen, es kam jedoch trotzdem zu einem Unfall, bei dem die Radlerin über die Motorhaube des Wagens und auf den Boden fiel. Ein RTW brachte die Frau in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Es entstand geringer Sachschaden.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Rad die Josef-Schregel-Straße in Richtung Neue-Jülicher-Straße, als die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten. Der junge Dürener orientierte sich auf seinem Rad zur Fahrbahnmitte hin, um das Verkehrsgeschehen einsehen zu können, beziehungsweise, um links an den Fahrzeugen vorbei zu fahren. Dabei geriet er auf den Fahrstreifen der Gegenrichtung. Dort kam ihm eine 62-Jährige Autofahrerin aus Merzenich entgegen, die nicht ausweichen konnte. Es kam zu einem Unfall, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte, jedoch vor Ort keine medizinische Behandlung benötigte. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1050 Euro

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell