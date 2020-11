POL-DN: Erneuter Brand von Gartenlauben

Polizei Düren

Zwei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Breslauer Straße brannten in der Nacht zu Dienstag ab.

Gegen 03:00 Uhr bemerkte einen Anwohnerin Feuerschein und dunklen Rauch aus Richtung der Anlage. Sie verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass zwei Lauben komplett zerstört wurden. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Hinweise auf einen Tatverdächtigen ergaben sich vor Ort nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Umfeld der Kleingartenanlage an der Breslauer Straße nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

