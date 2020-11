POL-DN: 20 Sätze Winterräder gestohlen

Polizei Düren

Zwischen dem 07. und 09. November verschafften sich Unbekannte Zugang zum Gelände einer Kfz-Werkstatt und entwendeten 20 Sätze Winterreifen.

Am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr bemerkte der Betreiber einer Kfz-Werkstatt an der Merzenicher Straße, dass unbekannte Täter sich Zugang zu seinem Firmengelände verschafft hatten. Letztmalig war er am vergangenen Samstag gegen 12:00 Uhr auf dem Gelände gewesen. Hinter einer Fahrzeughalle lagerten zum Zeitpunkt des Diebstahls zum Wechsel bereitgestellte Winterreifen. Um an ihre Beute zu gelangen durchtrennten die Diebe die Befestigung eines Zaunes, welcher das gesamte Grundstück umfriedet.

Schienen sämtliche Gebäude der Werkstatt zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei unangetastet, fehlten jedoch 20 Sätze Winterreifen auf Alufelgen.

Vermutlich verluden die Täter die Reifen in ein größeres Transportfahrzeug. Da die Werkstatt videoüberwacht wird, erhofft die Polizei sich durch die Auswertung des Videomaterials Aufschluss über den genauen Tathergang.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter oder den Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6415 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

