POL-DN: Achtung: Tiefstehende Sonne

Düren / Vettweiß

Am Freitag und Samstag kam es im Kreisgebiet zu drei Verkehrsunfällen, bei denen die tiefstehende Sonne die Unfallverursacher blendete. Bei den Unfällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

Am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw die Petrusstraße in Richtung K 35. An der Kreuzung zur K 35 wollte die junge Frau nach rechts in Richtung Nörvenich abbiegen. Sie begann den Abbiegevorgang, sah dabei aber den von rechts heranfahrenden Lkw aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht. Der Lkw-Fahrer, ein 47-Jähriger aus Stolberg, versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, die Autofahrerin aus Düren zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4500 Euro.

Gegen 15:30 Uhr kam es in Düren auf der Arnoldsweilerstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem die tiefstehende Sonne ebenfalls eine Rolle spielte. Ein Autofahrer aus Düren wollte an einer Ampelkreuzung nach rechts in Richtung Josef-Schregel-Straße abbiegen. Die Ampel zeigte für ihn und die Fußgänger, die rechts die Straße queren wollten grün. Der 56-Jährige nahm beim Abbiegen, aufgrund der blendenden Sonne wie er später angab, einen querenden Fußgänger nicht rechtzeitig wahr. Er fuhr den 55-Jährigen an, der vor dem Fahrzeug auf die Straße fiel und leicht verletzt wurde. Ein RTW brachte den Dürener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Sachschaden entstand nicht.

Am Samstag gegen 13:20 Uhr fuhr in Düren ein Motorradfahrer seinem Vordermann, ebenfalls ein Motorradfahrer, an einer Ampel auf. Der Vorrausfahrende, ein 61-jähriger Dürener bremste an der Ampel auf der August-Klotz-Straße Ecke Goethestraße ab, da er annahm, die Ampel zeige für ihn rot. Der Nachfahrende, ein 57-Jähriger, ebenfalls aus Düren, sagte den eingesetzten Beamten jedoch, die Ampel sei grün gewesen. Daher habe er den Bremsvorgang zu spät wahrgenommen und sei seinem Vordermann aufgefahren. Mehrere Zeugen bestätigten später die Grünphase der Ampel, sagten jedoch auch, dass dies aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gut wahrnehmbar gewesen sei.

Achten Sie im Straßenverkehr besonders zu dieser Jahreszeit auf die Sonneneinstrahlung und vergewissern Sie sich wenn nötig einmal mehr, ob die Straße für Sie frei ist.

