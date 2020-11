Polizei Düren

POL-DN: Bäckereien Ziel von Einbrechern

Langerwehe / TitzLangerwehe / Titz (ots)

Zwei Bäckereifilialen gerieten am Wochenende in den Fokus von Einbrechern.

Am frühen Montagmorgen mussten die Mitarbeiter eines Geschäfts in der Langerweher Hauptstraße feststellen, dass Unbekannte in die Räumlichkeiten eingedrungen waren. Beim Betreten gegen 04:45 Uhr standen im Inneren diverse Schränke offen. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld sowie ein kleinerer Tresor aus dem Geschäft gestohlen. An der Eingangstür fanden die Beamten Hebelspuren, die auf das gewaltsame Öffnen der Tür hindeuten. Letztmalig ohne Schäden war die Tür am Sonntag gegen 12:00 Uhr.

In der Heinrich-Gossen-Straße in Titz stellten Mitarbeiter einer Bäckerei am Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr Beschädigungen an der Eingangstür fest. Die Tür war zudem nicht mehr ordnungsgemäß verschlossen. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Tatorte nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

