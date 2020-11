Polizei Düren

POL-DN: Trinkgelage im Park endet für einen Beteiligten im Krankenhaus

DürenDüren (ots)

Am 07.11.2020 um 18:28 Uhr kam es im Holzbendenpark in Düren in der Nähe des dortigen Spielplatzes zu einer Köperverletzung. Demnach beobachtete ein Zeuge vier männliche Personen auf einer Parkbank, wie diese Alkohol konsumierten. Plötzlich fingen drei der Personen an, auf die vierte Person gemeinsam einzuschlagen. Dabei wurde eine leere Wodka- Flasche auf den Kopf des Geschädigten (vierte Person) zerschlagen. Der 28jährige Dürener ging zu Boden und die anderen Personen schlugen und traten weiterhin gegen Körper und Kopf des Geschädigten. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Während einer anschließenden Fahndung konnten die Tatverdächtige, alle wohnhaft in Düren, auf einem Parkplatz Nideggener Straße angetroffen werden. Alle Tatverdächtigen wurden der Polizeiwache Düren zugeführt, wo diesen eine Blutprobe entnommen wurde. Danach wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Der Geschädigte wurde schwer verletzt mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt, wo dieser stationär aufgenommen wurde. Er erlitt mehrere Frakturen im Gesicht und Prellungen am Schädel.

