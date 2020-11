Polizei Düren

POL-DN: Brand in einer Tanzschule

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Brand in einer Tanzschule an der Fritz-Erler-Straße in Düren.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand, welcher sich im wesentlichen auf die Umkleide der Tanzschule beschränkte, gelöscht werden. Das Iventar der Umkleide brannte restlos aus, der restliche Teil der Tanzschule wurde durch Ruß stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Ausmaß des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421-9496425 entgegen.

