Polizei Düren

POL-DN: PKW-Brand

Niederzier-OberzierNiederzier-Oberzier (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Oberzier zu einem Fahrzeugbrand.

Gegen 01:18 Uhr erhielt die Löschgruppe Oberzier einen Einsatz in der Kirchstraße mit dem Hinweis auf einen Fahrzeugbrand. An der Einsatzörtlichkeit konnte die Feuerwehr einen brenndenden Pkw vorfinden. Dieser wurde gelöscht. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Ein Zeuge beobachtete mehrere verdächtige Personen, die vom Brandort flüchteten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421-9496425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell