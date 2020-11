Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrtsmißachtung führte zu drei verlezten Personen

Nideggen-WollersheimNideggen-Wollersheim (ots)

Am Samstag Abend kam es auf der Kreuzung B256/ L211 vor Wollersheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 26 jährige Würselenerin befuhr die L211 aus Richtung Embken und wollte den Kreuzungsbereich in Richtung Wollersheim überqueren. Nachdem sie an der Haltelinie des Stopschild anhielt und kein Fahrzeug auf der B265 sah, fuhr sie an. Vor dem vollständigen Passieren der Kreuzung bemerkte sie plötzlich zwei Lichtkegel eines von rechts auf der B 265 kommenden PKW. Der Fahrer des PKW, ein 52jähriger Kölner, welcher aus Richtung Hergarten kam, bemerkte die am Stopschild haltende Würselenerin. Als diese dann die Kreuzung überquerte, konnte der Kölner nicht mehr reagieren und fuhr ungebremst in den PKW der Würselenerin. Laut Angaben des Kölners habe dieser sich an die zugelassene Geschwindigkeit von 70 km/h gehalten. Der PKW der Würselenerin drehte sich aufgrund der Kollision um 180 Grad und kam auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen. Im PKW des Kölners befand sich eine 53jähriger Kölnerin. Alle drei Personen wurden in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die Würselenerin musste stationär im KH aufgenommen werden. Die beiden Kölner konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

