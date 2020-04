Polizei Gütersloh

POL-GT: 70-jährige Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am frühen Mittwochabend (22.04., 18.35 Uhr) kollidierte eine 70-jährige Radfahrerin im Einmündungsbereich Sandortstraße/ Erlenweg mit dem VW Polo eines 28-jährigen Versmolders und wurde schwer verletzt.

Der VW-Fahrer befuhr die Sandortstraße von der Münsterstraße kommend und beabsichtigte nach rechts in den Erlenweg abzubiegen. Zeitgleich befuhr die Radfahrerin den in Gegenrichtung freigegebenen Radweg der Sandortstraße, in Richtung Münsterstraße. Bei dem Abbiegeversuch des VW-Fahrers kam es zur Kollision, bei der die Radfahrerin stürzte.

Durch eingesetzte Rettungskräfte wurde die 70-Jährige vor Ort zunächst erstversorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus transportiert.

