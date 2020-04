Polizei Gütersloh

POL-GT: Heckenbrand beschädigt Rathaus Halle

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am frühen Mittwochnachmittag (22.04., 14.10 Uhr) entstand bei Abflammarbeiten im Bereich des Rathauses in Halle ein geringer Gebäudeschaden am Rathaus. Das Feuer konnte durch die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Zeuge teilte den eingesetzten Polizeikräften mit, dass sich bei den zuvor durchgeführten Arbeiten zunächst eine nahestehende Hecke entzündete. Der Heckenbrand zog anschließend das Rathausgebäude in Mitleidenschaft. Hier entstanden leichte Beschädigungen der Außenfassade sowie einer Regenrinne. Die Hecke wurde bei dem Brand komplett zerstört.

