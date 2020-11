Polizei Düren

POL-DN: Auto nicht gesehen - Fahrrad nicht gesehen

DürenDüren (ots)

Ein Fahrradfahrer fuhr Donnerstagmorgen mit seinem Rad gegen ein Auto, das auf die Fahrbahn der Kölner Landstraße einfahren wollte. Der Mann stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 06:45 Uhr war ein 31-jähriger Dürener mit seinem Rad auf der Kölner Landstraße stadtauswärts unterwegs. Dabei nutzte er verbotswidrig den auf der linken Seite befindlichen Gehweg. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 27-jähriger Dürener mit seinem Pkw rückwärts von einem Grundstück auf die Kölner Landstraße aufzufahren. Der Autofahrer gab an, sich dabei sehr langsam rückwärts vorgetastet zu haben, als plötzlich ein Rad gegen sein Auto stieß und dessen Fahrer über die Motorhaube zu Boden fiel. Den Radler habe er nicht kommen sehen. Dieser hatte keinerlei Beleuchtung an seinem Rad und war zudem dunkel gekleidet. Der Fahrradfahrer wiederum gab gegenüber den Beamten an, in Eile gewesen zu sein und den Wagen zu spät gesehen zu haben. Der 31-Jährige wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro

