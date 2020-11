Polizei Düren

POL-DN: Unfallverursacher bewusstlos zu Hause gefunden

Jülich / NiederzierJülich / Niederzier (ots)

Am Mittwochmorgen rief ein Autofahrer die Polizei an und meldete einen Verkehrsunfall. Später musste die Feuerwehr die Tür zu seinem Wohnhaus aufbrechen, um den Mann zu versorgen.

Gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei von einem Autofahrer telefonisch über einen Verkehrsunfall informiert, den dieser soeben auf der Altenburger Straße in Selgersdorf verursacht hatte. Als die dorthin entsandten Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie lediglich einen am Straßenrand parkenden, frisch beschädigten Pkw eines Anwohners. Vom Unfallverursacher und dessen Wagen fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei rief den Mann an, der daraufhin erklärte, aufgrund gesundheitlicher Probleme und einer erforderlichen Medikamenteneinnahme zwischenzeitlich nach Hause gefahren zu sein. Dort wollten ihn die Polizisten dann aufsuchen, doch an dem Wohnhaus in Niederzier öffnete ihnen niemand die Tür. Ermittlungen ergaben, dass sich der Bewohner/Unfallverursacher definitiv im Haus befinden musste. Aufgrund der von ihm erwähnten gesundheitlichen Beschwerden befürchteten die Beamten, der 47-Jährige könne sich in einer ernsten Notlage befinden.

Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung angefordert, die dann die Haustür und weitere Innentüren öffnete. Tatsächlich wurde der Bewohner bewusstlos in seinem Zuhause aufgefunden. Er wurde umgehend notärztlich versorgt und anschließend in eine Klinik transportiert. Dort entnahm ihm ein Arzt auf richterliche Anordnung eine Blutprobe, deren spätere Auswertung möglicherweise einen Rückschluss auf seine Fahrtüchtigkeit zum Zeitpunkt des Unfalls liefern wird. Der Führerschein des Niederzierers wurde beschlagnahmt.

