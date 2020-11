Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß auf der Kreuzung

DürenDüren (ots)

Bei der Kollision zweier Pkw wurden am frühen Mittwochmorgen zwei Menschen leicht verletzt. Einer von beiden hat vermutlich eine Rotlicht zeigende Ampel missachtet.

Der Verkehrsunfall ereignete sich um etwa 06:20 Uhr. Ein 60 Jahre alter Dürener fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Schoellerstraße und beabsichtigte, diese zu überqueren, um geradeaus auf der Roonstraße weiterzufahren. Seinen Angaben zufolge hielt er zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel an, während ein Lastwagen von der Schoellerstraße kommend nach rechts in die Bismarckstraße abbog. Noch während dieses Abbiegevorgangs, so der 60-Jährige, sprang die für ihn geltende Ampel auf Grünlicht um, woraufhin er seinen Wagen in Bewegung setzte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit einem aus seiner Sicht von links kommenden Pkw. Dieses Fahrzeug hatte sich hinter dem abbiegenden Lkw befunden, an seinem Steuer saß eine 48 Jahre alte Frau aus Kreuzau.

Die Kreuzauerin machte bei der polizeilichen Unfallaufnahme keine Angaben dazu, welches Licht die für ihre Fahrtrichtung geltende Ampel angezeigt hatte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Beide Fahrzeugführer wurden zur ambulanten Behandlung ihrer leichten Verletzungen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge, an denen ein Schaden in Höhe von geschätzten 13000 Euro entstand, mussten beide abgeschleppt werden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des morgendlichen Berufsverkehrs.

