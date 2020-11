Polizei Düren

POL-DN: In Wohnung eingebrochen

JülichJülich (ots)

Unbekannte drangen am Mittwoch während der einstündigen Abwesenheit der Bewohner in eine Wohnung in der Jan-von-Werth-Straße ein.

Als ein Bewohner der Erdgeschosswohnung gegen 10:00 Uhr nach Hause kam, ließ sich die Wohnungstür nicht öffnen. Ein Handwerker musste das Schloss aus- und ein neues einbauen. Bei Betreten der Wohnung stellte der Mieter fest, dass alles durchwühlt war. Offenbar hatten der oder die Einbrecher die Wohnung auf unbekannte Art und Weise geöffnet und im Inneren nach verwertbarem Diebesgut gesucht. Das Schloss wurde dabei so manipuliert, das es sich von außen nicht mehr öffnen ließ. Angaben zum Diebesgut konnte der Geschädigte noch keine machen.

Die Kriminalwache hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

