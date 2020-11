POL-DN: Vermisste Seniorin verstorben

Polizei Düren

Seit Mitte August suchte die Polizei Düren nach einer vermissten Seniorin. Neben umfangreichen Suchmaßnahmen rund um den Wohnort der Frau wurde auch öffentlich nach ihr gesucht (siehe Pressemeldungen Polizei Düren vom 16.08.2020 "Vermisstenfahndung" und 17.08.2020 "Seniorin aus Obermaubach weiterhin vermisst"). Die Frau wurde nunmehr tot aufgefunden.

Am Montag (02.11.2020) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der in einem unwegsamen Waldgelände zwischen Untermaubach und Obermaubach einen Leichnam gefunden hatte. Anhand der dort aufgefundenen Gegenstände und Bekleidungsstücke ist mit höchster Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei der Verstorbenen um die vermisste Seniorin handelt. Die Familie der Frau wurde bereits informiert. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht. Der Leichnam wird voraussichtlich am heutigen Tage rechtsmedizinisch untersucht.

