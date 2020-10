Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Polizeibeamte beleidigt

Vreden (ots)

Am Samstagabend befuhren Polizeibeamte gegen 23.00 Uhr im Schritttempo über die Straße "Up de Hacke". Vor einer Gaststätte stand ein 22-jähriger Vredener, der die Beamten mit einer obszönen Geste beleidigte. Die Beamten hielten an und stellten die Personalien für ein Strafverfahren fest. Der 22-Jährige stritt gegenüber den Beamten die Tat ab.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell