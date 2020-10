Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021020-805 Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Pkw

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Motorradfahrer am 02.10.2020 in Gummersbach, B256; Westtangente zu. Nach bisherigen Ermittlungen kollidierte der 57jährige Gummersbacher mit seinem Motorrad mit einem abbiegenden Pkw. Im Einmündungsbereich der B256 / Steinenbrückstraße beabsichtigte eine 58-jährige Gummersbacherin, von der Westtangente nach links in die Steinenbrückstraße abzubiegen. Diesen Abbiegevorgang erkannte der Motorradfahrer zu spät und kollidierte mit der dem Pkw. Durch die Kollision zog sich der Motorradfahrer Verletzungen im Schulter- / Brustbereich zu. Die Pkw Fahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Westtangente für 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

