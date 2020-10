Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 011020-802: Imbissbude aufgebrochen

Wiehl (ots)

Würstchen, Pommes und Getränke haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Imbisswagen im Industriegebiet Bomig erbeutet. Zwischen 16 Uhr am Mittwoch (30. September) und 07.30 des heutigen Tages öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür des auf dem Parkplatz eines Möbelhauses abgestellten Imbisswagens. Mit einer größeren Menge an Pommes Frites, Würstchen und Getränken konnten sie unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

