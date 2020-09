POL-GM: 300920-799: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Pochwerk

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 256 in Reichshof-Pochwerk mussten am Dienstagnachmittag (29. September) zwei Autofahrerinnen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 16.00 Uhr hatte eine 73-Jährige von der Kraftfahrstraße aus kommend nach links in Richtung Allenbach abbiegen wollen. Dabei übersah sie offenbar das Auto einer 21-jährigen Gummersbacherin, die in Richtung Derschlag unterwegs war und mit großer Wucht in die Fahrerseite des abbiegenden Wagens fuhr. Die 73-Jährige erlitt dabei schwere, die 21-Jährige leichtere Verletzungen; Rettungswagen brachten die beiden Fahrerinnen in die Krankenhäuser nach Gummersbach und Waldbröl. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

