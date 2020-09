Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300920-796: Geschwindigkeitskontrollen am Freitagabend in Bergneustadt - 40 waren zu schnell

Bergneustadt (ots)

Mit einer nächtlichen Kontrollaktion reagierten die Polizei und das Ordnungsamt Bergneustadt am vergangenen Freitag (25. September) auf Beschwerden von Anwohnern, die von rasanten Fahrten durch den Ortskern als auch von Fahrzeugtunern berichteten, die bei ihren Treffen durch besonders laute Fahrzeuge die Nachtruhe stören.

Bei den Geschwindigkeitskontrollen, die die Polizei von den frühen Abendstunden bis in die Nacht hinein durchführte, fielen 40 Fahrzeuge auf, die zu schnell unterwegs waren. Während der Großteil sich in dem Bereich einer Überschreitung bis zu 20 km/h befand, waren sechs zum Teil deutlich schneller unterwegs. Beim Spitzenreiter wurden 93 km/h gemessen, was ein Bußgeld und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei zur Folge hat. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Reichshof musste sich zudem einer Blutprobenentnahme unterziehen; er war gegen 21.35 Uhr auf der Talstraße angehalten worden und stand laut einem Schnelltest unter der Einwirkung von Drogen.

An den Treffpunkten der Tuningszene warben das Ordnungsamt sowie der Bezirksdienst der Polizei bei Fahrzeugtunern um Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnern. Aber auch eine Kontrolle der Fahrzeuge stand auf dem Programm. Zwei hochmotorisierte Fahrzeuge waren mit einer veränderten Abgasanlage ausgerüstet, weshalb die Beamten eine Anzeige wegen dem Erlöschen der Betriebserlaubnis erstatteten. Weitere Kontrollen in den nächsten Wochen sind geplant.

