Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280920-794: Bagger bleibt an Bahnbrücke hängen - hoher Sachschaden

Gummersbach (ots)

Für mehrere Stunden musste am Samstag (26. September) die Rospetalstraße in Gummersbach-Vollmerhausen gesperrt werden. Grund für die Sperrung war ein Verkehrsunfall im Bereich der Bahnbrücke, über die die stillgelegte Bahntrasse verläuft. Um 9:24 Uhr fuhr ein 53-jähriger Gummersbacher mit seinem Tieflader auf der Rospetalstraße in Richtung Bahnbrücke. Auf dem Tieflader war ein Bagger geladen. Als der 53-Jährige unter der Brücke durchfahren wollte, blieb der Bagger an der Brücke hängen und rutschte anschließend von der Ladefläche. Dabei lösten sich auch mehrere Schrauben an den Befestigungsketten. Die umherfliegenden Schrauben beschädigten einen unter der Brücke geparkten Seat. Verletzt wurde niemand. Die Rospetalstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten bis etwa 14 Uhr komplett gesperrt werden; die Bergung musste ein Kranunternehmen durchführen. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn. Da an der Brücke augenscheinlich zwei Stahlträger leicht verformt waren, wurden die Bundespolizei sowie ein Statiker hinzugerufen. Diese stellten vor Ort fest, dass eine Streckensperrung nicht erforderlich ist. Die Stabilität der Brücke wurde nicht beeinträchtigt. An der Brücke selber entstand nur geringer Schaden. Allerdings war der Schaden an dem Bagger und dem Tieflader um so höher. Hier wird der Sachschaden auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem geparkten Seat wird auf etwa 8000 Euro und der Schaden am Gehweg der Rospetalstraße auf etwa 5000 Euro geschätzt.

