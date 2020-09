Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300920-797: Zwei Transporter aufgebrochen

Lindlar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28./29. September) haben Unbekannte in Lindlar zwei Kleintransporter aufgebrochen. In Krähsiefen an der Landstraße 299 gingen die Täter einen auf einem etwas abseits der L 299 gelegenen Parkplatz abgestellten VW-Transporter an, der von außen als Werkstattwagen erkennbar war. Hier schlugen die Diebe ein Loch in eine Seitenscheibe, woraufhin sie den Wagen öffnen und diverses Werkzeug stehlen konnten. Auf gleiche Weise drangen Unbekannte in einen am Parkbad Lindlar abgestellten Fiat Ducato ein. Die Tatbeute hier: Eine Taschenlampe sowie zwei grüne Hüte mit der Aufschrift KAWASAKI. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

