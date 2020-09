Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300920-798: Randalierer landete im Polizeigewahrsam

Bergneustadt (ots)

Eine Reihe von Straftaten beging am Dienstag (29. September) ein 32-Jähriger aus Bergneustadt, bevor ihn die Polizei zur Ausnüchterung in eine Zelle des Polizeigewahrsams einlieferte. Zunächst war der alkoholisierte Mann gegen 17.25 Uhr dabei angetroffen worden, wie er in einem Lebensmitteldiscounter an der Kölner Straße sich ohne zu bezahlen mit Bier versorgt hatte. Als er etwa eine Stunde später erneut das Geschäft betreten wollte und ihm der Zugang verwehrt wurde, kam es zu einer kleineren Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 32-Jährige einen helfenden Kunden beiseite schubste und dabei leicht verletzte. Die hinzugerufene Polizei fand bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks zudem noch Süßigkeiten, die der 32-Jährige nach eigenen Angaben in einem anderen Geschäft geklaut hatte. Weiterhin meldete sich ein Bergneustädter bei der Polizei, an dessen Auto der Mann kurz zuvor ein Rücklicht eingetreten hatte. Um dem Ganzen ein Ende zu bereiten, nahm die Polizei den 32-Jährigen in Gewahrsam. Hiergegen wehrte sich der Mann mit einem Biß in die Hand eines Polizisten, der dabei eine leichte Verletzung davontrug. Den Rest der Nacht verbrachte der 32-Jährige nach einer richterlichen Anordnung dann in einer Zelle der Gummersbacher Polizeiwache.

