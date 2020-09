Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300920-801: Vermisste 57-Jährige - Rücknahme der Fahndung

Hückeswagen / Remscheid (ots)

Die seit dem 17. September vermisste Hückeswagenerin (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4717624) ist offenbar am vergangenen Mittwoch tot aus einem Kanal der Isar in München geborgen worden. Eine endgültige Identifizierung anhand eines DNA-Abgleichs wird voraussichtlich noch einige Tage in Anspruch nehmen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei allerdings davon aus, dass es sich bei der Toten um die vermisste Hückeswagenerin handelt. Wie die Polizei München mitteilte, gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell