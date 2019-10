Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuerschein in der Kieler Straße

Kiel (ots)

In den frühen Morgenstunden gegen 05:28 Uhr wurde ein Feuerschein im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses über die Integrierte Regionalleitstelle Mitte gemeldet. Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ost, ein Löschfahrzeug der Hauptfeuerwache sowie zwei Rettungswagen sind wenig später vor Ort eingetroffen. Eine Person mit verrußtem Gesicht nahm die Feuerwehr in Empfang und deutete auf die Wohnungsfenster hin, durch die ein deutlicher Feuerschein zu erkennen war. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen zur Erkundung vor, da ein Anwohner noch vermisst wurde. Dieser konnte kurze Zeit später unverletzt von den Einsatzkräften in Freie geführt werden. Alle weiteren Anwohner haben das Gebäude selbstständig verlassen. Nach 30 Minuten war das Feuer aus und es wurde mit den Nachlöscharbeiten begonnen.

