Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300920-800: 22-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Wiehl (ots)

Ein 22-jähriger Mercedesfahrer ist kurz nach Mitternacht (30. September) in Wiehl-Mühlhausen von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert; er erlitt schwere Verletzungen. Der junge Mann aus Wiehl hatte gegen 00.10 Uhr die Straße "Auf der Bliebach" (K 48) in Richtung Marienhagen befahren. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort frontal vor einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten 22-Jährigen in ein Krankenhaus; der Mercedes dürfte nur noch Schrottwert haben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell