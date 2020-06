Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Glasscherben auf der Straße

Kaiserslautern (ots)

Wegen zahlreicher Glasscherben sind in der Nacht zum Sonntag Feuerwehr und Polizei in die Mainzer Straße ausgerückt. Ein Taxifahrer sorgte sich, weil auf der Fahrbahn etliche Splitter lagen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass Anwohner aus einem Wohnanwesen zwei Spirituosenflaschen auf die Straße warfen. In dem Anwesen fand eine Party statt. Gäste und Wohnungsinhaber bestritten, etwas mit der Straßenverunreinigung zu tun zu haben. Die Feuerwehr beseitigte die Scherben. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. |erf

