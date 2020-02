Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Weiterer Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots)

Am Samstag kam es in Borken zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus - in diesem Fall an der Realschulstraße. Dort hatten der oder die Täter zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Angaben zur möglichen Diebesbeute können noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

