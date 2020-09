Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/BAB 6: Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt - Vollsperrung A 6

Schwetzingen/BAB 6 (ots)

Am Freitag kurz vor 13.30 Uhr kam es auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen zu einem Auffahrunfall, dabei wurde ein Autofahrer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war dem Fahrer eines Hyundai ein Vogel vor die Windschutzscheibe geflogen. Beim Ausweichen geriet der Fahrer ins Schleudern, prallte in die Mittelleitplanken und anschließend ins Heck eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Klein-Lkw. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungsfahrzeug in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Ein weiterer Insasse sowie der Fahrer des Lkw blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die A zunächst voll gesperrt, um 14.15 Uhr wurde der linke Fahrstreifen freigegeben. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Derzeit laufen die Abschlepparbeiten für den Pkw.

