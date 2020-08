Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: PKW mit gestohlen Kennzeichen durch Polizei kontrolliert

Hachmühlen (ots)

Am 28.08.2020, gegen 14:20 Uhr, wurde durch den Streifendienst des PK Bad Münder in Hachmühlen auf der B217 ein Opel Vectra mit augenscheinlich fehlenden Kennzeichen in Richtung Hameln fahrend festgestellt. Beim Überholen des PKW sahen die Beamten, dass jeweils ein Kennzeichen hinter der Front- und Heckscheibe lagen. Nachdem der PKW angehalten wurde, konnte durch eine Abfrage der Kennzeichen schnell ermittelt werden, dass die Nummernschilder am Tag zuvor in Hameln gestohlen wurden. Der PKW wurde zudem bereits in der Vergangenheit abgemeldet und war somit nicht mehr für die Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen. Gegen den 47-jährigen Fahrer aus Hameln wird nun wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls, der Urkundenfälschung durch Verwenden von amtlichen Kennzeichen an einem falschen PKW, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes ermittelt. Dem Fahrer des Opels wurde die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt.

