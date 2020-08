Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Demokratieschutzgespräch im Kunstkreis mit dem Vizepräsidenten der Polizeidirektion Göttingen

Im Rahmen der Ausstellung "Freunde, Helfer, Straßenkämpfer - die Polizei in der Weimarer Republik", die vom 07.09.2020 bis zum 04.10.2020 im Kunstkreis in Hameln präsentiert wird, findet am kommenden Montag (31.08.2020) das erste von insgesamt acht Demokratieschutzgesprächen statt.

In diesen Gesprächen wird nach kurzer historischer Erläuterung der "Weimarer Verhältnisse" mit jeweils einem lokalen Akteur ein Gespräch zum aktuellen Zustand unserer Demokratie (Gegenwartssituation) geführt.

Erster Akteur am 31.08.2020 ist der Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, Gerd Lewin.

Die Sonderveranstaltung beginnt um 16.00 Uhr (Ende ca. 17.30 Uhr). Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.

Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 0151/16728624 entgegengenommen.

