Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Bad Pyrmont (ots)

Am 25.08.2020, gegen 22:00 Uhr, fiel einer Streife auf der Humboldtstraße die unsichere Fahrweise eines Mannes auf einem Kleinkraftrad (bis 45 km/h) auf. Bei der Kontrolle des 47jährigen Mannes, der eigentlich in Springe wohnt, gab dieser an, nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung zu sein. Er habe das Kleinkraftrad für ein Mofa gehalten und sich auch schon über die Geschwindigkeit gewundert, die das Fahrzeug erreicht. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurden Hinweise auf eine mögliche BTM-Beeinflussung festgestellt. Von dem Mann aus Springe wurde daher eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis steht bereits fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Telefon: 05281/94060

PHK Schiffling

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell