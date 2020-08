Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Beziehungstat - Pyrmonterin auf offener Straße getötet

Emmerthal/OT Hämelschenburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (25.08.2020; gegen 03.30 Uhr) wurde eine 42 Jahre alte Frau aus Bad Pyrmont das Opfer eines Tötungsdeliktes. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich augenscheinlich um ihren 59 Jahre alten Lebensgefährten.

Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge wurde auf die Tat aufmerksam, die sich auf offener Straße zwischen Hämelschenburg und Amelgatzen ereignete. Er wählte den Notruf.

Rettungskräfte versuchten vergeblich, die Frau zu reanimieren. Sie verstarb am Tatort.

Der mutmaßliche Täter konnte wenig später durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift in Bad Pyrmont angetroffen und festgenommen werden. Der Mann hatte Blutanhaftungen an seiner Kleidung. Der 59-Jährige war durch interne Recherchen in den Fokus der Ermittlungen geraten.

Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Stephanie Heineking-Kutschera

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell