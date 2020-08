Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Autofahrer ohne Führerschein, aber mit geklauten Kennzeichen unterwegs

Bad Münder (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung war am gestrigen Montag gezielt in einem Ortsteil von Bad Münder unterwegs und suchte hier nach einem dunklen Daimler. Der Polizei Bad Münder lagen konkrete Hinweise vor, dass der Wagen nicht zugelassen ist und mit geklauten Kennzeichen gefahren werden soll. In der Zeit, in der der Daimler nicht genutzt wird, soll der Wagen versteckt untergebracht sein.

Das Fahndungsglück war auf Seiten der Polizeistreife. Während der Absuche von Seitenstraßen kam den Beamten in den Vormittagsstunden der gesuchte Wagen in einem Münderschen Ortsteil fahrend entgegen. Am Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die bereits im Januar dieses Jahres im Stadtgebiet von Bad Münder von einem geparkten Pkw entwendet wurden. Der Daimler selbst war nicht zugelassen.

Bei der Überprüfung des 54-jährigen Fahrers stellten die Beamten zusätzlich fest, dass dieser nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Wegen dieser Delikte ist gegen den Mann bereits in der Vergangenheit ermittelt worden. Die Ermittlungen gegen den 54-Jährigen dauern an.

