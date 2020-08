Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Termine der Wanderausstellung "Freunde, Helfer, Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik."

Hameln (ots)

In der Zeit vom 07.09.2020 bis zum 04.10.2020 stellt die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden die Wanderausstellung "Freunde, Helfer, Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik." Im Kunstkreis Hameln aus (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/4642010 ).

Neben den allgemeinen Öffnungszeiten des Kunstkreises (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag 10-13 Uhr, sowie Donnerstag 16-19 Uhr und Sonntag 11-14 Uhr; für Einzelbesucher ohne vorherige Anmeldung) gibt es Sonderöffnungszeiten für Veranstaltungen bzw. Führungen, an denen nur nach vorheriger Anmeldung teilgenommen werden kann. Hier finden Sie alle Termine auf einen Blick:

Ausstellungsführung - Polizei im Weserbergland (mit Bernhard Gelderblom): - Mittwoch, 09.09.2020, 18.00-19.30 Uhr - Donnerstag, 17.09.2020, 18.00-19.30 Uhr - Sonntag, 04.10.2020, 11.00-12.30 Uhr

Ausstellungsführung - Polizei in der Weimarer Republik - Sonntag, 13.09.2020, 11.00-12.30 Uhr - Montag, 14.09.2020, 18.00-19.30 Uhr - Mittwoch, 23.09.2020, 18.00-19.30 Uhr - Sonntag, 27.09.2020, 11.00-12.30 Uhr

Demokratieschutzgespräche (verschiedene Redner): - Montag, 31.08.2020, 16.00-17.30 Uhr, Ehrengast: Gerd Lewin (Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen) - Dienstag, 08.09.2020, 16.00-17.30 Uhr, Ehrengast: Sönke Koß (Schulleiter des Albert-Einstein-Gymnasiums) - Donnerstag, 10.09.2020, 17.00-18.30 Uhr, Ehrengast: Gabriele Lösekrug-Möller (ehem. Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium) - Mittwoch, 16.09.2020, 17.00-18.30 Uhr, Ehrengast: Sylvia Büthe (Kirchenkreisjugendwartin der evangelischen Jugend Hameln-Pyrmont) - Dienstag, 22.09.2020, 17.00-18.30 Uhr, Ehrengast: Claudio Griese (Oberbürgermeister der Stadt Hameln) - Donnerstag, 24.09.2020, 17.00-18.30 Uhr, Ehrengast: Johannes Schraps (Bundestagsabgeordneter) - Montag, 28.09.2020, 17.00-18.30 Uhr, Ehrengast: Dirk Adomat (Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont) - Donnerstag, 01.10.2020, 17.00-18.30 Uhr, Ehrengast: Matthias Kinzel (Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden)

Darüber hinaus wird es einen Vortrag zum Thema "Die Hamelner Polizei in der Zeit der Weimarer Republik" von Bernhard Gelderblom geben (Dienstag, 15.09.2020, 19.00-21.00 Uhr), sowie einen weiteren Vortrag unter der Überschrift "Die Rolle der Polizeigewerkschaften in der Zeit der Weimarer Republik". Dieser Vortrag wird am Dienstag, den 29.09.2020, in der Zeit von 19.00-21.00 Uhr, von Ralf Hermes (Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden) gehalten. Der Vortrag beschreibt anhand verschiedener Akteure das Wirken von Gewerkschaftern in der Weimarer Republik und deren Schicksale.

Eine telefonische Anmeldung (Tel.: 05151/933-259; Frau Kalmbach) zur Teilnahme an den Sonderveranstaltungen ist aufgrund der Personenbegrenzung in den Räumlichkeiten des Kunstkreises notwendig!

