POL-OL: +++ Geschwindigkeitsmessung auf der A28 im Baustellenbereich: Jeder Zehnte fährt zu schnell! +++

Am gestrigen Montag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19 Uhr richtete die Autobahnpolizei Oldenburg auf der A28 eine Messstelle zur Überprüfung von Geschwindigkeitsverstößen im Bereich der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Neuenkruge in Fahrtrichtung Oldenburg ein.

Während der Messung passierten etwa 3233 Fahrzeuge die Messstelle in Fahrtrichtung Oldenburg. Dabei fuhr jeder Zehnte Verkehrsteilnehmer mindestens 11 km/h schneller als erlaubt. 171 Fahrzeuge fuhren mit 99 km/h und mehr in den Baustellenbereich. 60 davon fuhren so schnell, dass sie mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen, da sie über 30 km/h zu schnell unterwegs waren. Einen traurigen Spitzenreiter stellten die Polizeibeamten mit 130 km/h bei erlaubten 80 km/h fest. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ebenfalls ein einmonatiges Fahrverbot.

Noch bis voraussichtlich Herbst 2020 bleibt die Baustelle auf der A 28 zwischen dem Dreieck Oldenburg-West und der Anschlussstelle Neuenkruge bestehen. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Oldenburg ist aktuell zweispurig und stark verengt, genau wie die gegensätzlich verlaufende Spur in Fahrtrichtung Leer. Über einen Geschwindigkeitstrichter wird die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert. Innerhalb der Baustelle wird danach mehrfach auf die geltende Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h hingewiesen. Ein besonderes Gefahrenpotential ergibt sich bei Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der durchgehenden Fahrbahn dadurch, dass die sich einfädelnden Verkehrsteilnehmer nur den verkürzten Beschleunigungsstreifen nutzen können. So kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Bereits im Jahr 2019 war in diesem Bereich eine Baustelle eingerichtet. Die Unfallzahlen sind im Jahr 2019 im Bereich der Baustelle deutlich angestiegen, sodass man von einem sogenannten Unfallschwerpunkt spricht.

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal alle Verkehrsteilnehmer daran erinnern, sich insbesondere im Bereich einer Baustelle an die geltende Höchstgeschwindigkeit zu halten. Die Polizei wird auch in Zukunft weitere Geschwindigkeitsmessungen vornehmen. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat der Autobahn: 04402/933 0.

