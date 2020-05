Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Sachbeschädigungen an Pkw ++ Verdacht Diebstahl E-Scooter ++ Trunkenheitsfahrten ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Oldenburg (ots)

++ Sachbeschädigungen an Pkw ++ In der Schäferstraße in Oldenburg wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zehn am Fahrbahnrand geparkte Pkw beschädigt. Ein unbekannter Täter beschmierte die Beifahrerseiten der Kfz mit einem Farbstift. Zu der Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

++ Verdacht Diebstahl, Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr, fehlender Versicherungsschutz ++ Am Freitag, dem 15.05.2020, befuhr ein 39-jähriger Oldenburger um 22.00 Uhr mit seinem E-Scooter die Wehdestraße. An dem E-Scooter befand sich keine Versicherungsplakette. Der Oldenburger räumte eine Drogenbeeinflussung ein. Für den nicht versicherten E-Scooter konnte er keinen Eigentumsnachweis erbringen, einzelne Zahlen der Fahrgestellnummer des E-Scooters wurden zuvor unkenntlich gemacht. Der E-Scooter wurde sichergestellt, bei dem Oldenburger eine Blutentnahme durchgeführt.

++ Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr ++ Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierten die Polizei am 16.05.2020 um 21.00 Uhr einen 20-Jährigen aus Oldenburg. Er war wegen seiner Fahrweise (Schlangenlinien-Fahren, Befahren der BAB-Abfahrt unter Nutzung der entgegenkommenden Richtungsfahrbahn, sehr dichtes Vorbeifahren an einer Verkehrsinsel) auf der Autobahn und im Stadtgebiet Oldenburg aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere körperliche Auffälligkeiten fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Es erfolgte auf der Polizeidienststelle eine Blutentnahme, die Weiterfahrt wurde untersagt.

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++ Am Sonntag, dem 17.05.2020, wurde um 02.20 Uhr ein 33-jähriger Pkw-Führer aus Oldenburg in der Heinrich-Strack-Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Auf der Polizeidienststelle erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Am Sonntag, dem 17.05.2020, befuhr ein 20-jähriger Oldenburger mit seinem Pkw um 04.30 Uhr die Nadorster Straße. Bei einer Verkehrskontrolle konnte er sich nicht ausweisen und keinen Führerschein vorzeigen. Gegenüber den kontrollierenden Beamten gab er die Personalien seines Bruders an. Durch weitere Ermittlungen konnte die Identität des Oldenburgers festgestellt werden. Er besitzt keine Fahrerlaubnis. Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und falscher Personalienangabe wurde eingeleitet.

