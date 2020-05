POL-OL: ++Heckenbrand im Wohngebiet in Augustfehn++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

In der Nacht auf den 16.05.2020, gg.03:55 Uhr kam es in 26689 Apen Ortsteil Augustfehn im Sybrandts-Rastedt-Weg (Wohngebiet) zu einem Heckenbrand einer 2,5 Meter hohen Thujahecke. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Hecke in Brand und dehnte sich auf eine anliegende haushohe Zypresse aus. Die eingesetzte freiwillige Feuerwehr Augustfehn konnte den Heckenbrand löschen und ein übergreifen auf das anliegende Gebäude verhindern. Die Schadenshöhe wird grob auf 15000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

