Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw prallt in Flegessen gegen Verteilerkästen

Bild-Infos

Download

Bad Münder (ots)

Heute Mittag kurz vor 12.00 Uhr prallte ein Ford Fiesta an der Einmündung "Am Mühlbach / Rodewinkel / Reeke" (Flegessen) frontal gegen Strom- und Glasfaserverteilerkästen der Telekom. Die 34-jährige Autofahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Möglichweise verlor sie krankheitsbedingt die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr an der Einmündung geradeaus weiter, wo sie dann von der Fahrbahn abkam.

Die Feuerwehr leistete technische Hilfe und unterstützte wie der Baubetriebshof der Stadt Bad Münder bei der Absicherung der beschädigten Verteilerkästen. Ein angeforderter Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens sicherte die offenen Stromkabelenden ab. Ein Abschleppdienst transportierte den Ford, der nicht mehr fahrbereit war, von der Unfallstelle ab.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Durch die massive Beschädigung an den Verteilerkästen dürfte es in weiten Teilen von Flegessen zu Ausfällen im kabelgebundenen Internet kommen. Über Umfang und Dauer der Ausfälle kann die Polizei keine Auskunft geben.

Rückfragen bitte an:

Jens Petersen

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/9331-171

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell