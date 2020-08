Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ergänzungsmitteilung zur Meldung "Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Münder" vom 31.07.2020: Brandursachenermittlungen noch nicht abgeschlossen

Bad Münder (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagnachmittag, 31.07.2020, zu einem Brandausbruch in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Angerstraße. Eine 57-jährige Frau wurde dadurch verletzt und konnte von einer zufällig anwesenden Familienangehörigen (29) aus der Wohnung gerettet werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

Brandursachenermittler der Polizei Bad Münder haben die betroffene Wohnung mehrmals aufgesucht; letztmalig Ende letzte Woche mit Unterstützung eines Sachverständigen eines Instituts für Schadenforschung.

Im Fokus der Ermittlungen steht ein sogenannter Sauerstoffkonzentrator, auf den die 57-jährige Mieterin der Wohnung im Rahmen ihrer Sauerstofftherapie angewiesen war und der kurz vor Brandausbruch von einem Service-Mitarbeiter ausgetauscht und in Betrieb genommen wurde. Die Brandreste dieses Gerätes wurden vom Ermittler sichergestellt und zur weiteren technischen Begutachtung an den Sachverständigen übergeben. Neben einem technischen Defekt kommen aber auch fahrlässige Handlungen im Umgang mit diesem medizinischen Gerät in Frage, deren Klärung Umfang der noch laufenden Ermittlungen sind. Es steht u. a. noch die Vernehmung des Service-Mitarbeiters aus, die von einer Dienststelle in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wird.

Nach erster Bewertung der Staatsanwaltschaft Hannover wird wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Mit dem Untersuchungsergebnis wird erst in einigen Wochen zu rechnen sein.

Link zur Ursprungsmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/4667561

