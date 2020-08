Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vorankündigung: Wartungsarbeiten an der Telefonanlage - Polizei Hameln am 01.09.2020 nicht direkt erreichbar

Hameln (ots)

Am kommenden Dienstag (01.09.2020) ist die gesamte Polizeidienststelle in Hameln aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage, für die Dauer von ca. 10.00-14.30 Uhr, nicht erreichbar.

Die Polizeistation Hessisch Oldendorf nimmt während des Ausfalls die Anrufe für die Polizei Hameln entgegen.

Unter den folgenden Telefonnummern ist die Dienststelle in Hessisch Oldendorf -im o.g. Zeitraum- erreichbar: 05152/94749-104 und 05152/94749-114.

