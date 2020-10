Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht

Silberfarbener Pkw mit NL-Kennzeichen gesucht

Stadtlohn (ots)

Am Samstag beschädigte der Fahrer eines silberfarbenen Pkws mit NL-Kennzeichen (bekannte Fragmente LK und 81) auf dem Parkplatz des Thomas Phillips an der Von-Ardenne-Straße beim Rückwärtsausparken einen anderen Pkw. Eine Zeugin beobachtete, dass der Fahrer von der Unfallstelle flüchtete. Es handelt sich um einen älteren Herrn, der eine beigefarbene Jacke und einen weißen Mund-Nasen-Schutz trug. Er hat nach Angaben der Zeugin nur wenige Haare. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

