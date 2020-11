Polizei Düren

POL-DN: Zu viele Zufälle erregen Verdacht

Inden (ots)

Am vergangenen Donnerstag wurde in Inden-Altdorf ein geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, hinterließ jedoch aussagekräftige Spuren am Unfallort, unter anderem ein paar seiner Zähne (siehe Pressemeldung vom 30.10.2020 "Zahnverlust bei Verkehrsunfall"). Jetzt konnte der Verursacher identifiziert werden - und gegen ihn wird nun doppelt ermittelt.

Eine Polizeibeamtin des Verkehrskommissariats erhielt die Verkehrsunfallanzeige zur Unfallflucht am 29.10. in der Straße "An der Kippe" zur weiteren Bearbeitung, dazu die am Unfallort sichergestellten Teile einer Fahrradlampe und Zähne, die der Flüchtige bei der Kollision mit dem parkenden Auto verloren hatte. Außerdem landete eine weitere Anzeige auf ihrem Tisch: eine wegen einer weiteren Unfallflucht. Erstattet worden war diese zweite Anzeige von einem 34 Jahre alten Mann aus Inden-Altdorf. Er hatte zu Protokoll gegeben, an jenem Donnerstagmorgen mit seinem Rad in Inden gegen einen Baum gefahren zu sein, weil er einem Roller ausweichen musste, der plötzlich von einem Seitenweg auf die Fahrbahn eingefahren sei. Angeblich sei dieser Rollerfahrer dann weitergefahren. Bei dem Zusammenstoß mit dem Baum wollte der Radfahrer zwei Zähen verloren haben.

Die auffällige örtliche und zeitliche Nähe der beiden "Unfallorte" und der Umstand des Zahnverlustes ließ die Sachbearbeiterin aufhorchen und veranlasste sie, den 34-Jährigen im Rahmen ihrer Ermittlungen aufzusuchen. Es stellte sich sodann heraus, dass es den von ihm zur Anzeige gebrachten Unfall gar nicht gegeben hatte. Vielmehr handelte es sich bei dem Indener um den Unfallflüchtigen des Geschehens in der Straße "An der Kippe". Auch der Schaden am Rad des Mannes passte mit der sichergestellten Fahrradlampe überein.

Dem geständigen Mann wird nun nicht nur die Verkehrsunfallflucht vorgeworfen, sondern auch das Vortäuschen einer Straftat

