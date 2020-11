Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbruchsversuche in einem Haus

AldenhovenAldenhoven (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in Freialdenhoven wurde zuletzt wiederholt von Einbrechern aufgesucht. Bislang scheiterten sie allerdings dreimal bei dem Versuch, in die dortigen Wohnungen einzudringen.

Hebelspuren an drei Wohnungstüren zeugen von den Versuchen bislang unbekannter Täter, in die verschiedenen Wohneinheiten des Hauses an der Schulstraße einzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter immer wieder ungehindert durch die Hauseingangstür in das Gebäude, denn das Schloss war so eingestellt, dass sich die Tür durch einfaches Aufdrücken öffnen ließ.

Die Einbruchsversuche ereigneten sich am Montag (02.11.2020) zwischen 11:30 Uhr und 16:00 Uhr, am Dienstag (03.11.2020) in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr sowie vermutlich bereits Ende September. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen zu den Taten werden an die Notrufnummer 110 erbeten.

Außerdem ergeht erneut der eindringliche Hinweis: Lassen Sie auch in Mehrfamilienhäusern die Haupteingangstür nicht unverschlossen. Sicherheit geht vor Bequemlichkeit!

