POL-DN: Einbrecher kamen durchs Fenster

NörvenichNörvenich (ots)

Unbekannte Täter stiegen am Dienstagnachmittag in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Rath ein. Sie stahlen Geld und Schmuck.

Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr begaben sich der oder die bislang Unbekannten auf das Grundstück des Hauses an der Waldstraße. Sie hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf, drangen hierdurch in die Wohnräume ein und durchsuchten diese. Mit ihrer Beute in Form von Schmuck und Bargeld konnten sie entkommen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren ein.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden an die Notrufnummer 110 erbeten.

